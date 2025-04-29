Обстрел Киева 29 апреля — оккупанты уничтожили базу отдыха в Деснянском районе

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 29 апреля атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Последствия атаки на Киев 29 апреля

После взрывов в Деснянский район Киева вызвали медиков. Впоследствии стало известно, что пострадала женщина, которой оказали помощь на месте.

"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха", — добавил Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 апреля в Киеве раздавались мощные взрывы. Оккупанты запускали ударные БпЛА в направлении столицы.

А 28 апреля российские захватчики атаковали дронами Черкассы. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.