Обстрел Киева 29 апреля — оккупанты уничтожили базу отдыха в Деснянском районе

Ночная атака на Киев — оккупанты уничтожили базу отдыха
Российские оккупанты в ночь на 29 апреля атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела сгорело трехэтажное здание базы отдыха.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Последствия атаки на Киев 29 апреля
После взрывов в Деснянский район Киева вызвали медиков. Впоследствии стало известно, что пострадала женщина, которой оказали помощь на месте.
"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха", — добавил Кличко.
Напомним, в ночь на 29 апреля в Киеве раздавались мощные взрывы. Оккупанты запускали ударные БпЛА в направлении столицы.
А 28 апреля российские захватчики атаковали дронами Черкассы. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.
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