Нічна атака дронів на Київ 31 жовтня — які наслідки

Нічна атака на Київ — у ДСНС показали фото наслідків
Російські окупанти у ніч проти 31 жовтня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого сталася пожежа.
Про це повідомив начальник Київської міської державної адміністрації Сергій Попко та пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Падіння уламків у Києві 31 жовтня
Попко зазначив, що це була 20 повітряна атака окупантів на Київ за жовтень. На місто безпілотники заходили хвилями та з різних напрямків.
"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", — розповів він.
Внаслідок російської атаки в Подільському районі зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості на площі 50 квадратних метрів, яка була оперативно ліквідована. Крім того, пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.
За попередньою інформацією, відомо про пошкодження високовольтної лінії електропередач.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, будівлю Держпрому в Харкові, що постраждала від російського обстрілу, планують відновити з урахуванням її автентичного вигляду.
Також 30 жовтня під час нічної атаки російських дронів на Київ було зруйновано житловий будинок, у якому проживав телеведучий і актор Костянтин Октябрський.
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