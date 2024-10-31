Нічна атака дронів на Київ 31 жовтня — які наслідки

Наслідки падіння уламків у Києві 31 жовтня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 31 жовтня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Київської міської державної адміністрації Сергій Попко та пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Падіння уламків у Києві 31 жовтня

Попко зазначив, що це була 20 повітряна атака окупантів на Київ за жовтень. На місто безпілотники заходили хвилями та з різних напрямків.

Рятувальники на місці падіння уламків у Києві 31 жовтня. Фото: ДСНС

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", — розповів він.

Внаслідок російської атаки в Подільському районі зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості на площі 50 квадратних метрів, яка була оперативно ліквідована. Крім того, пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Уламки БпЛА у Києві 31 жовтня. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, відомо про пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, будівлю Держпрому в Харкові, що постраждала від російського обстрілу, планують відновити з урахуванням її автентичного вигляду.

Також 30 жовтня під час нічної атаки російських дронів на Київ було зруйновано житловий будинок, у якому проживав телеведучий і актор Костянтин Октябрський.