Ночная атака дронов на Киев 31 октября — какие последствия

Последствия падения обломков в Киеве 31 октября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 31 октября в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Киевской городской государственной администрации Сергей Попко и пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Падение обломков в Киеве 31 октября

Попко отметил, что это была 20-я воздушная атака оккупантов на Киев за октябрь. На город беспилотники заходили волнами и по разным направлениям.

Спасатели на месте падения обломков в Киеве 31 октября. Фото: ГСЧС

"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все угрожавшие Киеву российские дроны были обезврежены", — рассказал он.

В результате российской атаки в Подольском районе зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности на площади 50 квадратных метров, который был оперативно ликвидирован. Кроме того, повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Обломки БпЛА в Киеве 31 октября. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, известно о повреждении высоковольтной линии электропередачи.

Информация о пострадавших не поступала.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, пострадавшее от российского обстрела здание Госпрома в Харькове планируют восстановить с учетом его аутентичного вида.

Также 30 октября во время ночной атаки российских дронов на Киев был разрушен жилой дом, в котором проживал телеведущий и актер Константин Октябрьский.