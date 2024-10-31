Ночная атака дронов на Киев 31 октября — какие последствия

Ночная атака на Киев — в ГСЧС показали фото последствий
Российские оккупанты в ночь на 31 октября в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщил начальник Киевской городской государственной администрации Сергей Попко и пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Падение обломков в Киеве 31 октября
Попко отметил, что это была 20-я воздушная атака оккупантов на Киев за октябрь. На город беспилотники заходили волнами и по разным направлениям.
"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все угрожавшие Киеву российские дроны были обезврежены", — рассказал он.
В результате российской атаки в Подольском районе зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности на площади 50 квадратных метров, который был оперативно ликвидирован. Кроме того, повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.
По предварительной информации, известно о повреждении высоковольтной линии электропередачи.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, пострадавшее от российского обстрела здание Госпрома в Харькове планируют восстановить с учетом его аутентичного вида.
Также 30 октября во время ночной атаки российских дронов на Киев был разрушен жилой дом, в котором проживал телеведущий и актер Константин Октябрьский.
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