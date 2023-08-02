Нічна атака на Київ: у МВС розповіли про наслідки

Рятувальники прибули на місце пожежі. Фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують терор мирних жителів. Так, у ніч з 1 на 2 серпня Київ атакували дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

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Сили протиповітряної оборони знищили всі шахеди, які атакували столицю. Дрони летіли з різних напрямків групами, що ускладнювало їх збиття. Загалом у небі над Києвом зафіксували більше десятка БпЛА.

"Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва", — повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За його словами, руйнування незначні.

"Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж", — зазначив Попко.

Скриншот повідомлення КМВА

Як повідомили у МВС України, у Солом’янському районі через падіння уламків БпЛА постраждало нежитлове приміщення.

"У Солом’янському районі столиці пошкоджений фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверх. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Руйнування фасаду адміністративної будівлі. Фото: МВС України



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Водночас, за повідомленнями очевидців, у Святошинському районі столиці палало дерево.

Нагадаємо, українці задонатили на дрони понад 10 млн грн у застосунку "Повітряна тривога".

Також волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів про нову допомогу для ЗСУ. Захисникам передали понад 3 тисячі одиниць військової техніки.