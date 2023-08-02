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Ночная атака на Киев: в МВД рассказали о последствиях

2 августа 2023 09:12
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Валерия Пержун
редактор
Ночная атака на Киев: в МВД рассказали о последствиях
Спасатели прибыли на место пожара. Фото: ГСЧС Украины
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты продолжают террор мирных жителей. Так, в ночь с 1 на 2 августа Киев атаковали дроны -камикадзе.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили все атаковавшие столицу шахеды. Дроны летели по разным направлениям группами, что усложняло их сбитие. Всего в небе над Киевом было зафиксировано более десятка БпЛА.

"Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева", — сообщил глава КМВА Сергей Попко.

По его словам, разрушения незначительны.

"Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров", — отметил Попко.

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Скриншот сообщения КМВА

Как сообщили в МВД Украины, в Соломенском районе из-за падения обломков БПЛА пострадало нежилое помещение.

"В Соломенском районе столицы поврежден фасад админздания с 9 по 11 этаж. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

  • Разрушение фасада административного здания. Фото: МВД Украины
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В то же время, по сообщениям очевидцев, в Святошинском районе столицы пылало дерево.

Напомним, украинцы задонатили на дроны более 10 млн грн в приложении "Воздушная тревога".

Также волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал о новой помощи ВСУ. Защитникам передали более 3 тысяч единиц военной техники.

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