Ночная атака на Киев: в МВД рассказали о последствиях

Спасатели прибыли на место пожара. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты продолжают террор мирных жителей. Так, в ночь с 1 на 2 августа Киев атаковали дроны -камикадзе.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили все атаковавшие столицу шахеды. Дроны летели по разным направлениям группами, что усложняло их сбитие. Всего в небе над Киевом было зафиксировано более десятка БпЛА.

"Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева", — сообщил глава КМВА Сергей Попко.

По его словам, разрушения незначительны.

"Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров", — отметил Попко.

Скриншот сообщения КМВА

Как сообщили в МВД Украины, в Соломенском районе из-за падения обломков БПЛА пострадало нежилое помещение.

"В Соломенском районе столицы поврежден фасад админздания с 9 по 11 этаж. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Разрушение фасада административного здания. Фото: МВД Украины



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В то же время, по сообщениям очевидцев, в Святошинском районе столицы пылало дерево.

Напомним, украинцы задонатили на дроны более 10 млн грн в приложении "Воздушная тревога".

Также волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал о новой помощи ВСУ. Защитникам передали более 3 тысяч единиц военной техники.