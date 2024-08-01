Нічна атака на Київ 1 серпня — всі дрони збили

Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували Київську область "шахедами". В регіоні працювала протиповітряна оборона, усі ворожі дрони вдалося збити, але внаслідок падіння уламків є поранені.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у четвер, 1 серпня, в Telegram.

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"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", — розповів Кравченко.

Водночас він додав, що внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Також відомо, що станом на 08:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

"Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки продовжується. Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога", — наголосив очільник Київської ОВА.

Скриншот допису Руслана Кравченка

Нагадаємо, 1 серпня під час повітряної тривоги в Україні, яку оголосили через атаку "шахедів" близько 01:30, в Київській області лунали вибухи. Щобільше сигнал тривоги в Києві та регіоні лунав о 03:30 і небезпека протривала 10 хвилин, а після нетривалого відбою її оголосили знову.

Крім того, росіяни атакували Київ та область 31 липня. Ця російська атака БпЛА на Україну стала однією з наймасованіших за всю війну. Загарбники спрямували на столицю 89 "шахедів".