Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Нічна атака на Київ — в ОВА повідомили про наслідки та поранених arrow

Нічна атака на Київ — в ОВА повідомили про наслідки та поранених

1 серпня 2024 08:58
Катерина Османська - Редактор
Нічна атака на Київ 1 серпня — всі дрони збили
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували Київську область "шахедами". В регіоні працювала протиповітряна оборона, усі ворожі дрони вдалося збити, але внаслідок падіння уламків є поранені.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у четвер, 1 серпня, в Telegram. 

Читайте також:

Атака дронів на Київ 1 серпня

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", — розповів Кравченко.

Водночас він додав, що внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Також відомо, що станом на 08:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері. 

"Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки продовжується. Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога", — наголосив очільник Київської ОВА. 

атака на Київ 1 серпня
Скриншот допису Руслана Кравченка

Нагадаємо, 1 серпня під час повітряної тривоги в Україні, яку оголосили через атаку "шахедів" близько 01:30, в Київській області лунали вибухи. Щобільше сигнал тривоги в Києві та регіоні лунав о 03:30 і небезпека протривала 10 хвилин, а після нетривалого відбою її оголосили знову.

Крім того, росіяни атакували Київ та область 31 липня. Ця російська атака БпЛА на Україну стала однією з наймасованіших за всю війну. Загарбники спрямували на столицю 89 "шахедів".  

Київ обстріли ППО дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:05 Банки України знизили курс долара — скільки коштує валюта

09:01 На Олімпіаді сьогодні розіграють 20 комплектів медалей — за які змагатимуться українці

08:58 Нічна атака на Київ — в ОВА повідомили про наслідки та поранених

08:57 Юристи пояснили, що робити броньованим військовозобов'язаним при врученні повістки

08:57 Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Херсонщині — є загиблі та поранені

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

08:49 Захисники ліквідували більше тисячі окупантів та потрощили ворожу техніку — нові дані Генштабу

08:37 Субсидії та тарифи на послуги ЖКГ — що зміниться з 1 серпня

08:30 За неоновлення даних можуть стягнути подвійний штраф — коли це можливо

08:29 Путін посилює виправдання іранської агресії — у ISW пояснили чому

08:23 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА розкрили деталі

09:05 Банки України знизили курс долара — скільки коштує валюта

09:01 На Олімпіаді сьогодні розіграють 20 комплектів медалей — за які змагатимуться українці

08:58 Нічна атака на Київ — в ОВА повідомили про наслідки та поранених

08:57 Юристи пояснили, що робити броньованим військовозобов'язаним при врученні повістки

08:57 Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Херсонщині — є загиблі та поранені

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

08:49 Захисники ліквідували більше тисячі окупантів та потрощили ворожу техніку — нові дані Генштабу

08:37 Субсидії та тарифи на послуги ЖКГ — що зміниться з 1 серпня

08:30 За неоновлення даних можуть стягнути подвійний штраф — коли це можливо

08:29 Путін посилює виправдання іранської агресії — у ISW пояснили чому

08:23 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА розкрили деталі

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Text

18:40 Сазонов пояснив наслідки пітримки українцями ухилянтів від мобілізації

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

18:05 Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

Text

16:07 Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині