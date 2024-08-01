Ночная атака на Киев 1 августа — все дроны сбили

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российские оккупанты вторую ночь подряд атаковали Киевскую область "шахедами". В регионе работала противовоздушная оборона, все вражеские дроны удалось сбить, но в результате падения обломков есть раненые.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в четверг, 1 августа, в Telegram.

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"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", — рассказал Кравченко.

В то же время он добавил, что в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также известно, что по состоянию на 08:00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, посечены фасады, выбиты окна и двери.

"Оперативные группы работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжается. Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", — подчеркнул глава Киевской ОВА.

Скриншот сообщения Руслана Кравченко

Напомним, 1 августа во время воздушной тревоги в Украине, которую объявили из-за атаки "шахедов" около 01:30, в Киевской области раздавались взрывы. Больше того, сигнал тревоги в Киеве и регионе звучал в 03:30 и опасность продлилась 10 минут, а после непродолжительного отбоя ее объявили снова.

Кроме того, россияне атаковали Киев и область 31 июля. Эта российская атака БпЛА на Украину стала одной из самых массированных за всю войну. Захватчики направили на столицу 89 "шахедов".