Обстріл Києва 25 травня - 11 людей постраждали, в місті є пошкодження

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

В ніч проти 25 травня російські окупанти масовано атакували Київ дронами. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру, понад 10 людей постраждали.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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Внаслідок атаки росіян пошкодження зафіксовано у трьох районах столиці, а саме:

Голосіївський район : пошкодження гуртожитку, із займанням. Пожежу ліквідовано. Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях;

: пошкодження гуртожитку, із займанням. Пожежу ліквідовано. Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях; Дніпровський район : руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку. Без займання;

: руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку. Без займання; Шевченківський район: пошкодження бізнесцентру.

Також о 4 ранку підтверджено інформацію про вже вже 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Деталі уточнюється. Зараз на всіх місцях пошкоджень працюють рятувальники та інші служби.

"У повітряному просторі на підступах до столиці ще фіксуються російські ударні БпЛА. Атака ворога триває. Можлива робота ППО! Закликаємо не покидати укриттів до відбою", — додали у КМВА.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог окрім дронів запускав і ракети. Зокрема, балістичні і зі стратегічних бомбардувальників. В напрямку Києва теж летіли ракети, однак судячи з усього, атаки по самій столиці не було.

Також ми писали, що цієї ночі під атакою дронів опинився Харків. У місті зафіксовано пошкодження у трьох районах, також є постраждалі.