Обстрел Киева 25 мая — 11 человек пострадали, в городе есть повреждения

Ночная атака РФ на Киев — есть пострадавшие и повреждения
В ночь на 25 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами. Враг повредил гражданскую инфраструктуру, более 10 человек пострадали.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).
Первые детали последствий обстрела РФ по Киеву в ночь на 25 мая
В результате атаки россиян повреждения зафиксированы в трех районах столицы, а именно:
- Голосеевский район: повреждение общежития, с возгоранием. Пожар ликвидирован. Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БпЛА в нескольких локациях;
- Днепровский район: разрушение 2-го этажа частного жилого дома. Без возгорания;
- Шевченковский район: повреждение бизнес-центра.
Также в 4 утра подтверждена информация об уже уже 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет. Детали уточняются. Сейчас на всех местах повреждений работают спасатели и другие службы.
"В воздушном пространстве на подступах к столице еще фиксируются российские ударные БпЛА. Атака врага продолжается. Возможна работа ПВО! Призываем не покидать укрытий до отбоя", — добавили в КГВА.
Напомним, что этой ночью враг кроме дронов запускал и ракеты. В частности,баллистические и из стратегических бомбардировщиков. В направлении Киева тоже летели ракеты, однако судя по всему, атаки по самой столице не было.
Также мы писали, что этой ночью под атакой дронов оказался Харьков. В городе зафиксированы повреждения в трех районах, также есть пострадавшие.
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