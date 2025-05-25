Обстрел Киева 25 мая — 11 человек пострадали, в городе есть повреждения

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

В ночь на 25 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами. Враг повредил гражданскую инфраструктуру, более 10 человек пострадали.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

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В результате атаки россиян повреждения зафиксированы в трех районах столицы, а именно:

Голосеевский район : повреждение общежития, с возгоранием. Пожар ликвидирован. Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БпЛА в нескольких локациях;

: повреждение общежития, с возгоранием. Пожар ликвидирован. Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БпЛА в нескольких локациях; Днепровский район : разрушение 2-го этажа частного жилого дома. Без возгорания;

: разрушение 2-го этажа частного жилого дома. Без возгорания; Шевченковский район: повреждение бизнес-центра.

Также в 4 утра подтверждена информация об уже уже 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет. Детали уточняются. Сейчас на всех местах повреждений работают спасатели и другие службы.

"В воздушном пространстве на подступах к столице еще фиксируются российские ударные БпЛА. Атака врага продолжается. Возможна работа ПВО! Призываем не покидать укрытий до отбоя", — добавили в КГВА.

Напомним, что этой ночью враг кроме дронов запускал и ракеты. В частности,баллистические и из стратегических бомбардировщиков. В направлении Киева тоже летели ракеты, однако судя по всему, атаки по самой столице не было.

Также мы писали, что этой ночью под атакой дронов оказался Харьков. В городе зафиксированы повреждения в трех районах, также есть пострадавшие.