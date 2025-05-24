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Нічна атака РФ на Київ — перші підсумки

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Дата публікації: 24 травня 2025 03:26
Обстріл Києва 24 травня — зафіксовано пожежі, є постраждалі
Вибух у умісті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ дронами та балістикою, причому обстріл БпЛА продовжується. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків, пожежі та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 

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"Столиця та область знову під масованою атакою ворога. В Києві та передмісті безперервно працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків було зафіксовано займання та пошкодження в кількох районах столиці:

  • у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;
  • у Святошинському — нежитлове приміщення;
  • уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

Станом на зараз відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці, а саме — у Святошинському районі столиці.

"Екстрені служби працюють на місцях. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги! Атака на столицю триває", — резюмував Кличко.

Нагадаємо, що в Одесі цієї ночі теж лунали звуки вибухів на тлі атаки дронів РФ.

Також ми писали, що пізно ввечері, 23 травня, звуки вибухів пролунали в Запорізькій області.

Віталій Кличко Київ пожежа дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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