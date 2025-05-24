Обстріл Києва 24 травня — зафіксовано пожежі, є постраждалі

Нічна атака РФ на Київ — перші підсумки
В ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ дронами та балістикою, причому обстріл БпЛА продовжується. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків, пожежі та є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 24 травня
"Столиця та область знову під масованою атакою ворога. В Києві та передмісті безперервно працює ППО", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок падіння уламків було зафіксовано займання та пошкодження в кількох районах столиці:
- у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;
- у Святошинському — нежитлове приміщення;
- уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.
Станом на зараз відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці, а саме — у Святошинському районі столиці.
"Екстрені служби працюють на місцях. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги! Атака на столицю триває", — резюмував Кличко.
Нагадаємо, що в Одесі цієї ночі теж лунали звуки вибухів на тлі атаки дронів РФ.
Також ми писали, що пізно ввечері, 23 травня, звуки вибухів пролунали в Запорізькій області.
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