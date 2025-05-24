Обстрел Киева 24 мая — зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев дронами и баллистикой, причем обстрел БпЛА продолжается. В результате атаки зафиксировано падение обломков, пожары и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 24 мая

"Столица и область снова под массированной атакой врага. В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков было зафиксировано возгорание и повреждения в нескольких районах столицы:

в Соломенском районе горела квартира в жилом доме;

горела квартира в жилом доме; в Святошинском — нежилое помещение;

— нежилое помещение; обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

По состоянию на сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте, а именно — в Святошинском районе столицы.

"Экстренные службы работают на местах. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Атака на столицу продолжается", — резюмировал Кличко.

Напомним, что в Одессе этой ночью тоже прогремели звуки взрывов на фоне атаки дронов РФ.

Также мы писали, что поздно вечером, 23 мая, звуки взрывов раздались в Запорожской области.