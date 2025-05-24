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Ночная атака РФ на Киев — первые итоги

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Дата публикации 24 мая 2025 03:26
Обстрел Киева 24 мая — зафиксированы пожары, есть пострадавшие
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев дронами и баллистикой, причем обстрел БпЛА продолжается. В результате атаки зафиксировано падение обломков, пожары и есть пострадавшие. 

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"Столица и область снова под массированной атакой врага. В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков было зафиксировано возгорание и повреждения в нескольких районах столицы:

  • в Соломенском районе горела квартира в жилом доме;
  • в Святошинском — нежилое помещение;
  • обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

По состоянию на сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте, а именно — в Святошинском районе столицы.

"Экстренные службы работают на местах. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Атака на столицу продолжается", — резюмировал Кличко.

Напомним, что в Одессе этой ночью тоже прогремели звуки взрывов на фоне атаки дронов РФ.

Также мы писали, что поздно вечером, 23 мая, звуки взрывов раздались в Запорожской области.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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