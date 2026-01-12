Обстріл Києва 12 січня - горить нежитлова будівля

Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 12 січня атакували Київ дронами. Внаслідок ворожої атаки в столиці фіксується пожежа щонайменше на одній локації.

Про це у Telegram повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Пожежа у Києві після атаки РФ в ніч на 12 січня

"У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА", — йдеться у повідомленні о 01:52.

Перед цим у місті пролунало мінімум два вибухи та працювала ППО по ворожим безпілотникам.

Новина доповнюється...