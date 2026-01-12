Обстрел Киева 12 января - горит нежилое здание

Ночная атака РФ на Киев - в столице горит здание
Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 02:01
Срочная новость
Российские оккупанты в ночь на 12 января атаковали Киев дронами. В результате вражеской атаки в столице фиксируется пожар по меньшей мере на одной локации.
Об этом в Telegram сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Реклама
Читайте также:
Пожар в Киеве после атаки РФ в ночь на 12 января
"В Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БпЛА", - говорится в сообщении в 01:52.
Перед этим в городе прогремело минимум два взрыва и работала ПВО по вражеским беспилотникам.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама