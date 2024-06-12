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Нічна атака РФ на Київ — внаслідок падіння уламків поранена людина та пошкоджено об'єкти в області

12 червня 2024 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ракетний удар по Києву 12 червня — наслідки атаки
Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок падіння уламків у Київській області 12 червня. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж одна людина отримала травми.

Про це повідомили пресслужби Київської обласної військової адміністрації та Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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У КМВА заявили, що окупанти завдали ракетного удару по столиці. Удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. Ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. 

"Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БпЛА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години. Сили ППО знищили всі повітряні цілі противника. 

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. 

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Падіння уламків у Київській області

У КОВА зазначили, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення — різану рану ноги. Постраждалого надали медичну допомогу на місці.

"Водночас, станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті", — йдеться у повідомленні.

Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи — понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. 

Внаслідок падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. Ще в одному районі загорілося складське приміщення. 

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Допис КОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки авіабомбами по Харкову 10 червня є загиблий. Відомо, що поранення отримали семеро людей.

Також вночі 10 червня окупанти скинули на житловий квартал у Костянтинівці КАБ-500. Внаслідок авіаудару п’ятеро цивільних громадян отримали поранення. 

Україна
Київ
окупанти
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війна
Київська область

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