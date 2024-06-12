Ракетний удар по Києву 12 червня — наслідки атаки

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок падіння уламків у Київській області 12 червня. Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж одна людина отримала травми.

Про це повідомили пресслужби Київської обласної військової адміністрації та Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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У КМВА заявили, що окупанти завдали ракетного удару по столиці. Удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. Ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БпЛА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години. Сили ППО знищили всі повітряні цілі противника.

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Падіння уламків у Київській області

У КОВА зазначили, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення — різану рану ноги. Постраждалого надали медичну допомогу на місці.

"Водночас, станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті", — йдеться у повідомленні.

Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи — понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Внаслідок падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. Ще в одному районі загорілося складське приміщення.

Допис КОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки авіабомбами по Харкову 10 червня є загиблий. Відомо, що поранення отримали семеро людей.

Також вночі 10 червня окупанти скинули на житловий квартал у Костянтинівці КАБ-500. Внаслідок авіаудару п’ятеро цивільних громадян отримали поранення.