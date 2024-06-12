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Ночная атака РФ на Киев — в результате падения обломков ранен человек и повреждены объекты в области

12 июня 2024 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ракетный удар по Киеву 12 июня — последствия атаки
Последствия российского обстрела Киева. Фото архивное: КГГА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же один человек получил травмы.

Об этом сообщили пресс-службы Киевской областной военной администрации и Киевской городской военной администрации в Telegram.

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В КГВА заявили, что оккупанты нанесли ракетный удар по столице. Удар был комбинированный с применением различного типа вооружения. Враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. 

"Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БпЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели противника.

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Падение обломков в Киевской области

В КОВА отметили, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков один человек получил ранение — резаную рану ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

"В то же время, по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте", — говорится в сообщении.

Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения - более 105 человек и 30 единиц техники. 

В результате падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. Еще в одном районе загорелось складское помещение.

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Сообщение КОВА. Фото: скриншот

Напомним, в результате российской атаки авиабомбами по Харькову 10 июня есть погибший. Известно, что ранения получили семь человек.

Также ночью 10 июня оккупанты сбросили на жилой квартал в Константиновке КАБ-500. В результате авиаудара пятеро гражданских получили ранения.

Украина
Киев
оккупанты
обстрелы
война
Киевская область

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