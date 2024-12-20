Російська атака дронами на Київ 20 грудня — уламки впали в Деснянському районі столиці

Ударні дрони у нічному небі. Фотоколаж Новини.LIVE

В ніч проти 20 грудня Росія атакувала Київ дронами. Пізніше було зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Попередньо, незначних пошкоджень зазнав фасад складського приміщення. Інформації щодо пожежі чи потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — написав о 05:19 Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Обидва рази причиною сигналу стала загроза застосування ударних БпЛА.

Також ми писали про те, що минулої ночі, 19 грудня, у столиці тричі лунала тривога. Після першого сигнали у Києві було чути звуки вибухів.