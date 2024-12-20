Российская атака дронами на Киев 20 декабря — обломки упали в Деснянском районе столицы

Ночная атака РФ на Киев — зафиксировано падение обломков БпЛА
В ночь на 20 декабря Россия атаковала Киев дронами. Позже было зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы.
Об этом Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Последствия атаки российских БпЛА по Киеву в ночь на 20 декабря
"Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения. Информации о пожаре или пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", — написал в 05:19 Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что этой ночью в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Оба раза причиной сигнала стала угроза применения ударных БпЛА.
Также мы писали о том, что минувшей ночью, 19 декабря, в столице трижды звучала тревога. После первого сигнала в Киеве были слышны звуки взрывов.
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