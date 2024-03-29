Нічна атака ворожих "шахедів" на Київщину — у поліції показали наслідки удару

Руйнування в будинку через атаку РФ. Фото: Нацполіція

Ворог завдав удару по Київщині в ніч проти п'ятниці, 29 березня, випустивши по регіону ударні дрони типу Shahed. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки та господарська будівля.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини у Telegram.

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Під прицілом окупантів цієї ночі опинилася Київська область. Через атаку російських "шахедів" руйнувань зазнала житлова забудова населеного пункту на Київщині. За даними поліції, пошкоджено два приватні будинки, у яких вибито вікна та зруйновано стелю, а також пошкоджено господарську будівлю. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Зруйнований дах будинку. Фото: Нацполіція

Зруйнований дах в будинку. Фото: Нацполіція

Правоохоронці закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та у разі оголошення загрози з повітря перейти в укриття.

"Також нагадуємо про інформаційну тишу. Не розповсюджуйте фіксацію роботи ППО та наслідки збиття або влучань ворожих атак, оскільки це дозволить ворогу в майбутньому підкорегувати цілі", — наголосили в поліції.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 29 березня армія РФ обстріляла Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

Під прицілом ворога опинилася і Дніпропетровщина. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Цієї ночі загарбники атакували Вінниччину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок.

Не оминула загроза й Івано-Франківську область. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Також ми писали, що Росія завдала удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК. В результаті атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання ТЕС та постраждав енергетик.