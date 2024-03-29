Ночная атака вражеских "шахедов" на Киевщину — в полиции показали последствия удара

Разрушения в доме из-за атаки РФ. Фото: Нацполиция

Враг нанес удар по Киевщине в ночь на пятницу, 29 марта, выпустив по региону ударные дроны типа Shahed. В результате атаки повреждены два частных дома и хозяйственное здание.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины в Telegram.

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Под прицелом оккупантов этой ночью оказалась Киевская область. Из-за атаки российских "шахедов" разрушений подверглась жилая застройка населенного пункта в Киевской области. По данным полиции, повреждены два частных дома, в которых выбиты окна и разрушен потолок, а также повреждено хозяйственное здание. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Разрушенная крыша дома. Фото: Нацполиция

Разрушенная крыша в доме. Фото: Нацполиция

Правоохранители призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и в случае объявления угрозы с воздуха перейти в укрытие.

"Также напоминаем об информационной тишине. Не распространяйте фиксацию работы ПВО и последствия ущерба или попаданий вражеских атак, поскольку это позволит врагу в будущем подкорректировать цели", — подчеркнули в полиции.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, 29 марта армия РФ обстреляла Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

Под прицелом врага оказалась и Днепропетровщина. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Этой ночью захватчики атаковали Винниччину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом.

Не обошла угроза и Ивано-Франковскую область. Там захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры.

Также мы писали, что Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование ТЭС и пострадал энергетик.