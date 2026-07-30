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Головна Київ Нічний обстріл Києва: горів ринок, будівлі та загинула людина

Нічний обстріл Києва: горів ринок, будівлі та загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 07:26
Обстріл Києва 30 липня - горів ринок і будівлі, загинула людина
Рятувальник на місці однієї з атак. Фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 30 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у двох районах були зафіксовані пожежі, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Наслідки обстрілу Києва 30 липня

За даними рятувальників, через ворожий обстріл у Києві сталися пожежі в Оболонському та Святошинському районах. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Зокрема, в Оболонському районі загорілися торгівельні павільйони на території ринку і був постраждалий.

Щодо Святошинського району, там виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння було виявлено тіло загиблого, а також госпіталізували постраждалого чоловіка. Наразі загоряння ліквідовано.

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Окрім того, в цьому є районі триває ліквідація пожежі в п'ятиповерховій нежитловій споруді.

Київ під ударом 30 липня - у місті пожежі, загинула людина і є постраждалі
Пост ДСНС в Telegram. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цього ранку атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки та постраждали люди.

Також ми писали, що ворог вдарив балістикою по селищу Ратушне під Кривим Рогом. Внаслідок прямого влучання ракети загинула ціла родина.

Київ обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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