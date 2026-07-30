Обстріл Києва 30 липня - горів ринок і будівлі, загинула людина

Рятувальник на місці однієї з атак. Фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 30 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у двох районах були зафіксовані пожежі, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Наслідки обстрілу Києва 30 липня

За даними рятувальників, через ворожий обстріл у Києві сталися пожежі в Оболонському та Святошинському районах. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Зокрема, в Оболонському районі загорілися торгівельні павільйони на території ринку і був постраждалий.

Щодо Святошинського району, там виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння було виявлено тіло загиблого, а також госпіталізували постраждалого чоловіка. Наразі загоряння ліквідовано.

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Окрім того, в цьому є районі триває ліквідація пожежі в п'ятиповерховій нежитловій споруді.

Пост ДСНС в Telegram. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цього ранку атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки та постраждали люди.

Також ми писали, що ворог вдарив балістикою по селищу Ратушне під Кривим Рогом. Внаслідок прямого влучання ракети загинула ціла родина.