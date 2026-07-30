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Главная Киев Ночной обстрел Киева: горел рынок, здания и погиб человек

Ночной обстрел Киева: горел рынок, здания и погиб человек

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 07:26
Обстрел Киева 30 июля — горел рынок и здания, погиб человек
Спасатель на месте одного из терактов. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 30 июля россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в двух районах были зафиксированы пожары, есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Киева 30 июля

По данным спасателей, из-за вражеского обстрела в Киеве произошли пожары в Оболонском и Святошинском районах. Известно об одном погибшем и двух пострадавших.

В частности, в Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка, есть один пострадавший.

Что касается Святошинского района, там возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения было обнаружено тело погибшего, а также госпитализирован пострадавший мужчина. На данный момент возгорание ликвидировано.

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Кроме того, в этом же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом здании.

Київ під ударом 30 липня - у місті пожежі, загинула людина і є постраждалі
Пост ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня утром россияне атаковали Львов крылатыми ракетами. В результате обстрела в городе повреждены многоэтажные дома и пострадали люди.

Также мы писали, что враг нанес баллистический удар по поселку Ратушное под Кривым Рогом. В результате прямого попадания ракеты погибла целая семья.

Киев обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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