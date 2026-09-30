Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нічний удар по Києву: постраждали люди

Нічний удар по Києву: постраждали люди

Ua
30 вересня 2026 04:00
Уночі 30 вересня 2026 року Росія обстріляла Київ
Термінова новина

У ніч проти середи, 30 вересня, російська армія атакувала Київ. У столиці працювала протиповітряна оборона (ППО). Пошкодження від обстрілу зафіксували щонайменше у трьох районах міста: Святошинському, Оболонському та Голосіївському. 

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки

ОНОВЛЕНО О 04:03: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. Поранену жінку госпіталізували. 

Читайте також:
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації