Уночі 30 вересня 2026 року Росія обстріляла Київ

Термінова новина

У ніч проти середи, 30 вересня, російська армія атакувала Київ. У столиці працювала протиповітряна оборона (ППО). Пошкодження від обстрілу зафіксували щонайменше у трьох районах міста: Святошинському, Оболонському та Голосіївському.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки

ОНОВЛЕНО О 04:03: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. Поранену жінку госпіталізували.