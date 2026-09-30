Уночі 30 вересня 2026 року Росія обстріляла Київ

Нічний удар по Києву: постраждали люди
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30 вересня 2026 04:00
Термінова новина
У ніч проти середи, 30 вересня, російська армія атакувала Київ. У столиці працювала протиповітряна оборона (ППО). Пошкодження від обстрілу зафіксували щонайменше у трьох районах міста: Святошинському, Оболонському та Голосіївському.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.
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Наслідки атаки
ОНОВЛЕНО О 04:03: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. Поранену жінку госпіталізували.
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