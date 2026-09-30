Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Нічний удар по Києву: постраждали люди

Нічний удар по Києву: постраждали люди

Ua
30 сентября 2026 04:00
Уночі 30 вересня 2026 року Росія обстріляла Київ
Термінова новина

У ніч проти середи, 30 вересня, російська армія атакувала Київ. У столиці працювала протиповітряна оборона (ППО). Пошкодження від обстрілу зафіксували щонайменше у трьох районах міста: Святошинському, Оболонському та Голосіївському. 

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки

ОНОВЛЕНО О 04:03: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. Поранену жінку госпіталізували. 

Читайте также:
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации