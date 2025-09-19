Обстріл Києва вночі 19 вересня 2025 року — які наслідки

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС України

Уночі в п'ятницю, 19 вересня, РФ атакувала Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунали вибухи. На кількох локаціях упали уламки.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Наслідки обстрілу Києва вночі 19 вересня

Уламки збитих дронів приземлилися в кількох місцях, зокрема на проїжджу частину в Шевченківському районі. Зазнала пошкоджень тролейбусна мережа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі з'ясовують, які пошкодження виникли в місті.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня пролунали вибухи в Павлограді на Дніпропетровщині. Місто опинилося під атакою ударних дронів.

Також ми повідомляли, що росіяни завдали удару по підрозділу рятувальників на Чернігівщині. Один працівник ДСНС загинув. Також є постраждалі.