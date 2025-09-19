Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночной удар по Киеву — повреждена троллейбусная сеть

Ночной удар по Киеву — повреждена троллейбусная сеть

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 02:02
Обстрел Киева ночью 19 сентября 2025 года — какие последствия
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Ночью в пятницу, 19 сентября, РФ атаковала Киев ударными беспилотниками. В столице прогремели взрывы. На нескольких локациях упали обломки.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:
Атака БпЛА на Киев ночью 19 сентября 2025 года
Скриншот сообщений Тимура Ткаченко

Последствия обстрела Киева ночью 19 сентября

Обломки сбитых дронов приземлились в нескольких местах, в том числе на проезжую часть в Шевченковском районе. Получила повреждения троллейбусная сеть. По предварительной информации, пострадавших нет.

На данный момент выясняют, какие повреждения возникли в городе.

Напомним, поздно вечером 18 сентября прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Город оказался под атакой ударных дронов.

Также мы сообщали, что россияне нанесли удар по подразделению спасателей на Черниговщине. Один работник ГСЧС погиб, еще двое — пострадали.

Киев обстрелы война в Украине беспилотник БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации