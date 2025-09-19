Обстрел Киева ночью 19 сентября 2025 года — какие последствия

Ночной удар по Киеву — повреждена троллейбусная сеть
Ночью в пятницу, 19 сентября, РФ атаковала Киев ударными беспилотниками. В столице прогремели взрывы. На нескольких локациях упали обломки.
Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
Последствия обстрела Киева ночью 19 сентября
Обломки сбитых дронов приземлились в нескольких местах, в том числе на проезжую часть в Шевченковском районе. Получила повреждения троллейбусная сеть. По предварительной информации, пострадавших нет.
На данный момент выясняют, какие повреждения возникли в городе.
Напомним, поздно вечером 18 сентября прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Город оказался под атакой ударных дронов.
Также мы сообщали, что россияне нанесли удар по подразделению спасателей на Черниговщине. Один работник ГСЧС погиб, еще двое — пострадали.
