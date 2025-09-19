Обстрел Киева ночью 19 сентября 2025 года — какие последствия

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Ночью в пятницу, 19 сентября, РФ атаковала Киев ударными беспилотниками. В столице прогремели взрывы. На нескольких локациях упали обломки.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщений Тимура Ткаченко

Последствия обстрела Киева ночью 19 сентября

Обломки сбитых дронов приземлились в нескольких местах, в том числе на проезжую часть в Шевченковском районе. Получила повреждения троллейбусная сеть. По предварительной информации, пострадавших нет.

На данный момент выясняют, какие повреждения возникли в городе.

Напомним, поздно вечером 18 сентября прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Город оказался под атакой ударных дронов.

Также мы сообщали, что россияне нанесли удар по подразделению спасателей на Черниговщине. Один работник ГСЧС погиб, еще двое — пострадали.