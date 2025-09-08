Відео
Головна Київ Нічний удар РФ по Києву — підсумки ліквідації наслідків

Нічний удар РФ по Києву — підсумки ліквідації наслідків

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:51
Аварійні роботи у Святошинському районі завершено — що відомо
Аварійні роботи у Святошино. Фото: ДСНС/Telegram

У столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки 7 вересня, яка призвела до масштабних руйнувань у Святошинському районі. Рятувальники та комунальні служби працювали безперервно, щоб розчистити завали після обстрілів та врятувати мешканців.

Про це повідомила ДСНС України в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 8 вересня.

Наслідки удару та результати робіт

У ніч 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу було зруйновано частину 9-поверхівки у Святошинському районі Києва. Загинули троє людей, серед них — дитина, ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники оперативно евакуювали сімох мешканців будинку.

Нічний удар РФ по Києву — підсумки ліквідації наслідків - фото 1
Допис ДСНС у Telegram. Фото: скриншот

"Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині. Загалом із місця удару розібрали та вивезли понад 360 тонн будівельних конструкцій і сміття", — йдеться у повідомленні відомства.

Нічний удар РФ по Києву — підсумки ліквідації наслідків - фото 2
Меморіал загиблим від обстрілу. Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків атаки залучалися близько 130 співробітників ДСНС та 21 одиниця спеціальної техніки. Роботи тривали безперервно до повного завершення розбору завалів. У місті продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що минулого тижня, з 1 по 7 вересня, у Харкові не було зафіксовано жодного випадку загибелі чи поранень мирних жителів через російські обстріли. Попри це, ворожі удари по місту та області все ж відбувалися.

Раніше ми також інформували, що Свириденко разом із Клименком та Сибігою провели брифінг для 60 послів іноземних держав. Їм представили звіт про наслідки однієї з наймасштабніших атак на Київ від початку повномасштабної війни.. 

Київ ДСНС обстріли рятувальники атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
