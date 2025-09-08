Аварийные работы в Святошинском районе завершены - что известно

Ночной удар РФ по Киеву — итоги ликвидации последствий
В столице завершили аварийно-спасательные работы после ночной атаки 7 сентября, которая привела к масштабным разрушениям в Святошинском районе. Спасатели и коммунальные службы работали непрерывно, чтобы расчистить завалы после обстрелов и спасти жителей.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в официальном Telegram-канале в понедельник, 8 сентября.
Последствия удара и результаты работ
В ночь 7 сентября в результате массированного российского обстрела была разрушена часть 9-этажки в Святошинском районе Киева. Погибли три человека, среди них — ребенок, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели оперативно эвакуировали семерых жителей дома.
"Психологи ГСЧС оказали помощь 171 человеку. Всего с места удара разобрали и вывезли более 360 тонн строительных конструкций и мусора", — говорится в сообщении ведомства.
К ликвидации последствий атаки привлекались около 130 сотрудников ГСЧС и 21 единица специальной техники. Работы продолжались непрерывно до полного завершения разбора завалов. В городе продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру и оказывать помощь пострадавшим.
Напомним, что на прошлой неделе, с 1 по 7 сентября, в Харькове не было зафиксировано ни одного случая гибели или ранений мирных жителей из-за российских обстрелов. Несмотря на это, вражеские удары по городу и области все же происходили.
Ранее мы также информировали, что Свириденко вместе с Клименко и Сибигой провели брифинг для 60 послов иностранных государств. Им представили отчет о последствиях одной из самых масштабных атак на Киев с начала полномасштабной войны.
