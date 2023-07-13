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Нєбитов розповів, як постраждала Київщина під час нічної атаки

13 липня 2023 10:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Нєбитов розповів, як постраждала Київщина під час нічної атаки
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 13 липня російські війська намагались знову атакувати Київську область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак уламки влучили в багатоквартирні будинки.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі столичного телеканалу "Київ".

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За словами Нєбитова, у столиці внаслідок нічної атаки постраждали 12 приватних будинків та 6 квартир у багатоповерхівці з пошкодженими вікнами.

 

Наслідки російської атаки в ніч проти 13 липня. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляють правоохоронці, є один загиблий, ще двоє перебувають у лікарні. 

Нагадаємо, що в Києві лунали вибухи вночі, 13 липня. Також в більшості областях України зберігалася повітряна тривога.

Додамо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.

 

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