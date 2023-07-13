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Небытов рассказал, как пострадала Киевщина во время ночной атаки

13 июля 2023 10:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Небытов рассказал, как пострадала Киевщина во время ночной атаки
начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 13 июля российские войска пытались снова атаковать Киевскую область. Силы ПВО сбили все вражеские цели, однако обломки попали в многоквартирные дома.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире столичного телеканала "Киев".

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По словам Небытова, в столице в результате ночной атаки пострадали 12 частных домов и 6 квартир в многоэтажке с поврежденными окнами.

 

Последствия российской атаки в ночь на 13 июля. Фото: Новини.LIVE

Как сообщают правоохранители, есть один погибший, еще двое находятся в больнице.

Напомним, что в Киеве раздавались взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохранялась воздушная тревога.

В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

 

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