Небытов рассказал, как пострадала Киевщина во время ночной атаки
В ночь на 13 июля российские войска пытались снова атаковать Киевскую область. Силы ПВО сбили все вражеские цели, однако обломки попали в многоквартирные дома.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире столичного телеканала "Киев".
Российская ночная атака
По словам Небытова, в столице в результате ночной атаки пострадали 12 частных домов и 6 квартир в многоэтажке с поврежденными окнами.
Как сообщают правоохранители, есть один погибший, еще двое находятся в больнице.
Напомним, что в Киеве раздавались взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохранялась воздушная тревога.
В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.