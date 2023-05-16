Німеччина та Польща передали Києву сучасне пожежне авто, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

У вівторок, 16 травня, Київ став власником нового сучасного пожежного автомобіля завдяки постачанням партнерів з Німеччини та Польщі. Це п'ятий подібний автомобіль, який був доставлений в українську столицю за останній місяць.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Сучасна пожежна машина

Німецький Лейпциг разом із Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини організували фінансування, а польські колеги забезпечили швидке виготовлення машин.

Варто відзначити, що виробництво подібних автомобілів зазвичай займає близько двох років, що робить це постачання ще помітнішим. Нова пожежна машина має унікальні характеристики: вона ефективна на крутих підйомах і за складних дорожніх умов, а також здатна здійснювати пінне гасіння пожеж. Це неймовірно важливо з огляду на постійні атаки Росії за допомогою ракет і дронів.

"Хотілося б висловити глибоку подяку нашим партнерам з Німеччини та Польщі за їхню цінну допомогу. В умовах війни для Києва критично важливо швидко та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації", — сказав Кличко.

При цьому мер столиці уточнив, що найновіший пожежний автомобіль вже сьогодні розпочне чергування в одному з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці.

Сучасне пожежне авто для Києва. Фото: Віталій Кличко

Сучасне пожежне авто для Києва. Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 105 дизельних генераторів. Завдяки їм стане можливим безперебійне перевезення пасажирів.

За словами віцепрем'єр-міністра та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, українська залізнична мережа з її 20 тисячами кілометрів колій, з яких 45% електрифіковано, є однією з найширше розгалужених у Європі, тому Кубраков наголосив на важливості цих генераторів.