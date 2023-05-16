Германия и Польша передали Киеву современное пожарное авто, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко

Во вторник, 16 мая Киев стал обладателем нового современного пожарного автомобиля, благодаря поставкам партнеров из Германии и Польши. Это пятый подобный автомобиль, доставленный в украинскую столицу за последний месяц.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Современная пожарная машина

Немецкий Лейпциг вместе с Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии организовали финансирование, а польские коллеги обеспечили быстрое изготовление машин.

Стоит отметить, что производство подобных автомобилей обычно занимает около двух лет, что делает эту поставку еще более заметной. Новая пожарная машина обладает уникальными характеристиками: она эффективна на крутых подъемах и при сложных дорожных условиях, а также способна осуществлять пенное тушение пожаров. Это невероятно важно, учитывая постоянные атаки России с помощью ракет и дронов.

"Хотелось бы выразить глубокую благодарность нашим партнерам из Германии и Польши за их ценную помощь. В условиях войны для Киева критически важно быстро и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации", — сказал Кличко

При этом мэр столицы уточнил, что новейший пожарный автомобиль уже сегодня приступит к дежурству в одной из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Современное пожарное авто для Киева. Фото: Виталий Кличко

Современное пожарное авто для Киева. Фото: Виталий Кличко

Напомним, что во вторник, 16 мая, Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 105 дизельных генераторов. Благодаря им станет возможным бесперебойная перевозка пассажиров.

По словам вице-премьер-министр и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, украинская железнодорожная сеть, с ее 20 тысячами километров путей, из которых 45% электрифицированы, является одной из самых широко разветвленных в Европе, Кубраков подчеркнул важность этих генераторов.