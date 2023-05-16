Германия и Польша передали Киеву современное пожарное авто, — Кличко
Во вторник, 16 мая Киев стал обладателем нового современного пожарного автомобиля, благодаря поставкам партнеров из Германии и Польши. Это пятый подобный автомобиль, доставленный в украинскую столицу за последний месяц.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Современная пожарная машина
Немецкий Лейпциг вместе с Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии организовали финансирование, а польские коллеги обеспечили быстрое изготовление машин.
Стоит отметить, что производство подобных автомобилей обычно занимает около двух лет, что делает эту поставку еще более заметной. Новая пожарная машина обладает уникальными характеристиками: она эффективна на крутых подъемах и при сложных дорожных условиях, а также способна осуществлять пенное тушение пожаров. Это невероятно важно, учитывая постоянные атаки России с помощью ракет и дронов.
"Хотелось бы выразить глубокую благодарность нашим партнерам из Германии и Польши за их ценную помощь. В условиях войны для Киева критически важно быстро и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации", — сказал Кличко
При этом мэр столицы уточнил, что новейший пожарный автомобиль уже сегодня приступит к дежурству в одной из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.
Напомним, что во вторник, 16 мая, Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 105 дизельных генераторов. Благодаря им станет возможным бесперебойная перевозка пассажиров.
По словам вице-премьер-министр и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, украинская железнодорожная сеть, с ее 20 тысячами километров путей, из которых 45% электрифицированы, является одной из самых широко разветвленных в Европе, Кубраков подчеркнул важность этих генераторов.