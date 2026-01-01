Найдивніші звернення на спецлінію 102 - у поліції назвали список

Поліція на службі. Ілюстративне фото: Національна поліція

Поліція Києва оприлюднила добірку найкурйозніших звернень. Вони протягом року надходили від мешканців столиці на спецлінію 102.

Про це правоохоронці написали у Telegram у четвер, 1 січня.

Пост Поліції Києва. Фото: скриншот

Найдивніші звернення на спецлінію 102

Щодня столичні правоохоронці приймають тисячі дзвінків і повідомлень — серед них є як ті, що потребують негайного реагування, так і звернення, які щиро дивують або викликають усмішку.

Зокрема, одна з жінок просила вжити заходів щодо чоловіка, який піднімався на дах будинку та, ймовірно, збирався лізти на зірку.

Інший заявник повідомив, що з учорашнього дня не може підключитися до Wi-Fi, хоча у жінки поруч інтернет працює без проблем.

Також до поліції зверталися через світлову крапку в небі, яку заявник запідозрив у приналежності до НЛО.

Ще одна жінка скаржилася, що кожного разу, коли вона відкриває вікно для провітрювання, починається повітряна тривога.

Серед звернень були й такі, що стосувалися незаконних дій. Один чоловік повідомив, що хотів придбати метадон, однак поліцейські затримали наркоділка, і він не встиг забрати "товар". Інший киянин скаржився на те, що працівники поліції забирають у нього наркотики.

Крім того, дівчина повідомила, що до її квартири залетів кажан і його необхідно негайно спровадити.

Ще одна жінка просила виділити поліцейського, який би на постійній основі забирав її п’ятирічну дитину з дитячого садка.

