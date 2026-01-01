Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ НЛО в небі і кажан вдома — поліція розкрила найсмішніші звернення

НЛО в небі і кажан вдома — поліція розкрила найсмішніші звернення

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 14:37
Найдивніші звернення на спецлінію 102 - у поліції назвали список
Поліція на службі. Ілюстративне фото: Національна поліція

Поліція Києва оприлюднила добірку найкурйозніших звернень. Вони протягом року надходили від мешканців столиці на спецлінію 102.

Про це правоохоронці написали у Telegram у четвер, 1 січня.

Реклама
Читайте також:
НЛО в небі і кажан вдома — поліція розкрила найсмішніші звернення - фото 1
Пост Поліції Києва. Фото: скриншот

Найдивніші звернення на спецлінію 102

Щодня столичні правоохоронці приймають тисячі дзвінків і повідомлень — серед них є як ті, що потребують негайного реагування, так і звернення, які щиро дивують або викликають усмішку.

Зокрема, одна з жінок просила вжити заходів щодо чоловіка, який піднімався на дах будинку та, ймовірно, збирався лізти на зірку.

Інший заявник повідомив, що з учорашнього дня не може підключитися до Wi-Fi, хоча у жінки поруч інтернет працює без проблем.

Також до поліції зверталися через світлову крапку в небі, яку заявник запідозрив у приналежності до НЛО.

Ще одна жінка скаржилася, що кожного разу, коли вона відкриває вікно для провітрювання, починається повітряна тривога.

Серед звернень були й такі, що стосувалися незаконних дій. Один чоловік повідомив, що хотів придбати метадон, однак поліцейські затримали наркоділка, і він не встиг забрати "товар". Інший киянин скаржився на те, що працівники поліції забирають у нього наркотики.

Крім того, дівчина повідомила, що до її квартири залетів кажан і його необхідно негайно спровадити.

Ще одна жінка просила виділити поліцейського, який би на постійній основі забирав її п’ятирічну дитину з дитячого садка.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили вирок чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, а поліції повідомив, що жінку нібито збила машина.

Також ми писали, що у суді розслянуть справу колишнього працівника юридичної компанії, який ошукав військовослужбовців. 

Київ правосуддя поліція курйоз звернення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації