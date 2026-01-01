Видео
НЛО в небе и летучая мышь — полиция раскрыла смешные обращения

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 14:37
Самые странные обращения на спецлинию 102 - в полиции назвали список самых странных обращений
Полиция на службе. Иллюстративное фото: Национальная полиция

Полиция Киева обнародовала подборку самых курьезных обращений. Они в течение года поступали от жителей столицы на спецлинию 102.

Об этом правоохранители написали в Telegram в четверг, 1 января.

Пост Полиции Киева. Фото: скриншот

Самые странные обращения на спецлинию 102

Ежедневно столичные правоохранители принимают тысячи звонков и сообщений — среди них есть как требующие немедленного реагирования, так и обращения, которые искренне удивляют или вызывают улыбку.

В частности, одна из женщин просила принять меры в отношении мужчины, который поднимался на крышу дома и, вероятно, собирался лезть на звезду.

Другой заявитель сообщил, что со вчерашнего дня не может подключиться к Wi-Fi, хотя у женщины рядом интернет работает без проблем.

Также в полицию обращались из-за световой точки в небе, которую заявитель заподозрил в принадлежности к НЛО.

Еще одна женщина жаловалась, что каждый раз, когда она открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога.

Среди обращений были и такие, которые касались незаконных действий. Один мужчина сообщил, что хотел приобрести метадон, однако полицейские задержали наркодельца, и он не успел забрать "товар". Другой киевлянин жаловался на то, что работники полиции забирают у него наркотики.

Кроме того, девушка сообщила, что в ее квартиру залетела летучая мышь и ее необходимо немедленно выдворить.

Еще одна женщина просила выделить полицейского, который бы на постоянной основе забирал ее пятилетнего ребенка из детского сада.

Напомним, правоохранители объявили приговор мужчине, который до смерти избил свою сожительницу, а полиции сообщил, что женщину якобы сбила машина.

Также мы писали, что в суде расследуют дело бывшего работника юридической компании, который обманул военнослужащих.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
