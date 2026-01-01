Самые странные обращения на спецлинию 102 - в полиции назвали список самых странных обращений

Полиция на службе. Иллюстративное фото: Национальная полиция

Полиция Киева обнародовала подборку самых курьезных обращений. Они в течение года поступали от жителей столицы на спецлинию 102.

Об этом правоохранители написали в Telegram в четверг, 1 января.

Самые странные обращения на спецлинию 102

Ежедневно столичные правоохранители принимают тысячи звонков и сообщений — среди них есть как требующие немедленного реагирования, так и обращения, которые искренне удивляют или вызывают улыбку.

В частности, одна из женщин просила принять меры в отношении мужчины, который поднимался на крышу дома и, вероятно, собирался лезть на звезду.

Другой заявитель сообщил, что со вчерашнего дня не может подключиться к Wi-Fi, хотя у женщины рядом интернет работает без проблем.

Также в полицию обращались из-за световой точки в небе, которую заявитель заподозрил в принадлежности к НЛО.

Еще одна женщина жаловалась, что каждый раз, когда она открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога.

Среди обращений были и такие, которые касались незаконных действий. Один мужчина сообщил, что хотел приобрести метадон, однако полицейские задержали наркодельца, и он не успел забрать "товар". Другой киевлянин жаловался на то, что работники полиции забирают у него наркотики.

Кроме того, девушка сообщила, что в ее квартиру залетела летучая мышь и ее необходимо немедленно выдворить.

Еще одна женщина просила выделить полицейского, который бы на постоянной основе забирал ее пятилетнего ребенка из детского сада.

