Погода в Києві на вихідні 9 серпня — прогноз Укргідрометцентру

У суботу, 9 серпня, на мешканців Києва та області чекає типова серпнева погода зі змінною хмарністю та комфортними температурними показниками. Загалом впродовж дня буде тепла та сонячна погода, але вночі можливі окремі локальні опади.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Погода в Київській області 9 серпня

У нічні години в Київській області можливий короткочасний дощ, подекуди супроводжуваний грозами. Вже зранку та вдень погода стабілізується. Дощів не очікують, буде сонячна та тепла погода.

Вітер протягом доби буде переважно північно-західного напрямку, помірної сили 5–10 м/с.

Погода в Київській області 9 серпня. Фото: скриншот

Температурні показники на Київщині коливатимуться в межах:

вночі від +13°С до +18°С;

вдень повітря прогріється до +23…+28°С.

Погода в Києві 9 серпня

У самому Києві нічна температура коливатиметься в межах +15...+17°С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+27°С. Вітер — помірний, північно-західний, до 10 м/с.

