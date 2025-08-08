Відео
Головна Київ Ночі холоднішають — який прогноз погоди у Києві на завтра

Ночі холоднішають — який прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:57
Погода в Києві на вихідні 9 серпня — прогноз Укргідрометцентру
Хлопець несе парасольку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У суботу, 9 серпня, на мешканців Києва та області чекає типова серпнева погода зі змінною хмарністю та комфортними температурними показниками. Загалом впродовж дня буде тепла та сонячна погода, але вночі можливі окремі локальні опади.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру

Читайте також:

Погода в Київській області 9 серпня

У нічні години в Київській області можливий короткочасний дощ, подекуди супроводжуваний грозами. Вже зранку та вдень погода стабілізується. Дощів не очікують, буде сонячна та тепла погода. 

Вітер протягом доби буде переважно північно-західного напрямку, помірної сили 5–10 м/с.

null
Погода в Київській області 9 серпня. Фото: скриншот

Температурні показники на Київщині коливатимуться в межах:

  • вночі від +13°С до +18°С;
  • вдень повітря прогріється до +23…+28°С.

Погода в Києві 9 серпня

У самому Києві нічна температура коливатиметься в межах +15...+17°С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+27°С. Вітер — помірний, північно-західний, до 10 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, яким буде літо у 2025 році та чи буде ще розпал спеки.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні пануватиме суха та сонячна погода завдяки антициклону.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
