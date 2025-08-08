Погода в Киеве на выходные 9 августа — прогноз Укргидрометцентра

Парень несет зонтик. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В субботу, 9 августа, жителей Киева и области ждет типичная августовская погода с переменной облачностью и комфортными температурными показателями. В целом в течение дня будет теплая и солнечная погода, но ночью возможны отдельные локальные осадки.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Киевской области 9 августа

В ночные часы в Киевской области возможен кратковременный дождь, местами сопровождаемый грозами. Уже утром и днем погода стабилизируется. Дождей не ожидают, будет солнечная и теплая погода.

Ветер в течение суток будет преимущественно северо-западного направления, умеренной силы 5-10 м/с.

Погода в Киевской области 9 августа. Фото: скриншот

Температурные показатели на Киевщине будут колебаться в пределах:

ночью от +13°С до +18°С;

днем воздух прогреется до +23...+28°С.

Погода в Киеве 9 августа

В самом Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +15...+17°С, а днем столбики термометров поднимутся до +25...+27°С. Ветер - умеренный, северо-западный, до 10 м/с.

