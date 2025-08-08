Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночи холодеют — какой прогноз погоды в Киеве на завтра

Ночи холодеют — какой прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 14:57
Погода в Киеве на выходные 9 августа — прогноз Укргидрометцентра
Парень несет зонтик. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В субботу, 9 августа, жителей Киева и области ждет типичная августовская погода с переменной облачностью и комфортными температурными показателями. В целом в течение дня будет теплая и солнечная погода, но ночью возможны отдельные локальные осадки.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киевской области 9 августа

В ночные часы в Киевской области возможен кратковременный дождь, местами сопровождаемый грозами. Уже утром и днем погода стабилизируется. Дождей не ожидают, будет солнечная и теплая погода.

Ветер в течение суток будет преимущественно северо-западного направления, умеренной силы 5-10 м/с.

null
Погода в Киевской области 9 августа. Фото: скриншот

Температурные показатели на Киевщине будут колебаться в пределах:

  • ночью от +13°С до +18°С;
  • днем воздух прогреется до +23...+28°С.

Погода в Киеве 9 августа

В самом Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +15...+17°С, а днем столбики термометров поднимутся до +25...+27°С. Ветер - умеренный, северо-западный, до 10 м/с.

Напомним, синоптики прогнозировали, каким будет лето в 2025 году и будет ли еще разгар жары.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине будет царить сухая и солнечная погода благодаря антициклону.

погода Киев Киевская область дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации