Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає arrow

Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

15 вересня 2023 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає
Патрульний поліцейський зупиняє авто на дорозі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Обмеження на рух певного транспорту вводять у Києві. Так, водіїв великовантажних машин просять не в'їжджати до столиці в конкретні години.

Про це повідомляє ТвояМашина.

Читайте також:

Обмеження на рух великовантажного транспорту в Києві

Зазначається, що в Київ заборонено в'їжджати великовантажному транспорту у конкретні години. Так, із 20 вересня водіям на таких машинах можна буде потрапити до столиці лише з 10:00 до 17:00 та з 20:00 до 07:00.

Ці заходи спрямовані на полегшення транспортного руху в Києві під час годин-пік. Місцеві мешканці скаржаться на труднощі з переміщенням через велику кількість великовантажних транспортних засобів та проблеми з роботою спеціального транспорту.

Нагадаємо, що в Швеції під час перевірки місцева поліція оштрафувала вантажівку польського перевізника на понад 33 тис. євро. Це рекордний штраф, який призначався в країні за всю історію дорожніх перевірок.

Також ми писали, що сьогодні в Чехії перебуває понад 300 тис. громадян України та близько 40 тис. авто на українських номерах. Місцевий Мінтранс готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які перебувають у цій країні.

Додамо, що для виїзду з України на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз