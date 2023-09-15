Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Патрульний поліцейський зупиняє авто на дорозі. Фото: google.com

Обмеження на рух певного транспорту вводять у Києві. Так, водіїв великовантажних машин просять не в'їжджати до столиці в конкретні години.

Про це повідомляє ТвояМашина.

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Обмеження на рух великовантажного транспорту в Києві

Зазначається, що в Київ заборонено в'їжджати великовантажному транспорту у конкретні години. Так, із 20 вересня водіям на таких машинах можна буде потрапити до столиці лише з 10:00 до 17:00 та з 20:00 до 07:00.

Ці заходи спрямовані на полегшення транспортного руху в Києві під час годин-пік. Місцеві мешканці скаржаться на труднощі з переміщенням через велику кількість великовантажних транспортних засобів та проблеми з роботою спеціального транспорту.

Нагадаємо, що в Швеції під час перевірки місцева поліція оштрафувала вантажівку польського перевізника на понад 33 тис. євро. Це рекордний штраф, який призначався в країні за всю історію дорожніх перевірок.

Також ми писали, що сьогодні в Чехії перебуває понад 300 тис. громадян України та близько 40 тис. авто на українських номерах. Місцевий Мінтранс готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які перебувають у цій країні.

Додамо, що для виїзду з України на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.