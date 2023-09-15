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Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

15 сентября 2023 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает
Патрульный полицейский останавливает автомобиль на дороге. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ограничения на движения определенного транспорта вводят в Киеве. Так, водителей большегрузных машин просят не въезжать в столицу в конкретные часы.

Об этом сообщает Твоя Машина.

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Ограничения на движение большегрузного транспорта в Киеве

Отмечается, что в Киев запрещено въезжать большегрузному транспорту в конкретные часы. Так, с 20 сентября водителям на таких машинах можно будет попасть в столицу с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 07:00.

Эти мероприятия направлены на облегчение транспортного движения в Киеве во время часов пик. Местные жители жалуются на трудности с перемещением из-за большого количества большегрузных транспортных средств и проблем с работой специального транспорта.

Напомним, что в Швеции во время проверки местная полиция оштрафовала грузовик польского перевозчика более чем на 33 тыс. евро. Это рекордный штраф, предназначавшийся в стране за всю историю дорожных проверок.

Также мы писали, что сегодня в Чехии находятся более 300 тыс. граждан Украины и около 40 тыс. автомобилей на украинских номерах. Местный Минтранс готовится к запуску специального реестра транспортных средств с находящимися в этой стране государственными номерными знаками Украины.

Добавим, что для выезда из Украины на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство о регистрации авто.

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