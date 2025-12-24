Відео
Головна Київ Нові правила проїзду та вартість газу — зміни в Києві з 1 січня

Нові правила проїзду та вартість газу — зміни в Києві з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:45
Що зміниться в Києві з 1 січня 2025 року — ціни, тарифи, пільги
Громадський транспорт в Києві. Фото: УНІАН

З 1 січня у Києві не очікується змін щодо вартості комунальних тарифів. Проте платіжки за газ можуть зрости.

Скільки кияни платитимуть за комунальні послуги з 1 січня — читайте на Новини.LIVE

Читайте також:

Вартість проїзду в Києві з 1 січня

З 1 січня 2026 року у Києві почне діяти єдина форма квитка для проїзду в транспорті. Універсальний е-квиток можна буде придбати та поповнити в терміналах метро або через додаток "Київ Цифровий".

Вартість проїзду в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулерах та метро становитиме 8 гривень за одну поїздку.

Одна поїздка при покупці 50 поїздок на транспортній карті коштуватиме 6,50 гривень. Вартість транспортної карти становить 96 гривень, а пластикової учнівської — 120 гривень.

За одну поїздку в міській електричці треба буде заплатити 14,99 гривень.

Чи зміниться вартість електроенергії в столиці з 1 січня

Тарифи на електроенергію для Києва залишаться без змін — 4,32 грн за кВт/год. Власники двозонних лічильників можуть оплачувати вночі вдвічі дешеве — 2,16 гривень за кВт/год.

Скільки кияни платитимуть за газ

Газ для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року. 

Проте з 1 січня суми у платіжках для частини споживачів можуть змінитися, адже відбудеться перерахунок на основі фактичного споживання газу за минулий рік.

Перерахунок здійснюватиметься за період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Якщо спожито менше газу, ніж за попередній, то щомісячна плата зменшиться, якщо ж більше — то збільшиться.

Тарифи на воду, опалення та утримання прибудинкових територій

За централізоване водопостачання та водовідведення кияни платитимуть 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодної води та 14,220 грн за водовідведення.

Кубічний метр гарячої води коштуватиме 97,89 гривень.

За 1 Гкал централізованого опалення в Києві потрібно буде віддати 1654,41 гривень. Цей тариф наразі не підвищуватимуть, оскільки діє мораторій. Проте кінцева сума у платіжці залежатиме від фактичного обсягу спожитого тепла. 

Вартість утримання будинків і прибудинкових територій визначається індивідуально кожним житлово-експлуатаційним підприємством і залежить від площі квартири, а не від фіксованої дати. Всередньому це 12-14 грн за квадратний метр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться у Львові з 1 січня.

Також повідомлялося, які зміни очікуються в платіжках харків'ян.

тарифи Київ електроенергія газ вартість
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
