Что изменится в Киеве с 1 января 2025 года - цены, тарифы, льготы

С 1 января в Киеве не ожидается изменений по стоимости коммунальных тарифов. Однако платежки за газ могут вырасти.

Сколько киевляне будут платить за коммунальные услуги с 1 января — читайте на Новини.LIVE.

Стоимость проезда в Киеве с 1 января

С 1 января 2026 года в Киеве начнет действовать единая форма билета для проезда в транспорте. Универсальный е-билет можно будет приобрести и пополнить в терминалах метро или через приложение "Киев Цифровой".

Стоимость проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулерах и метро составит 8 гривен за одну поездку.

Одна поездка при покупке 50 поездок на транспортной карте будет стоить 6,50 гривен. Стоимость транспортной карты составляет 96 гривен, а пластиковой ученической — 120 гривен.

За одну поездку в городской электричке надо будет заплатить 14,99 гривен.

Изменится ли стоимость электроэнергии в столице с 1 января

Тарифы на электроэнергию для Киева останутся без изменений — 4,32 грн за кВт/ч. Владельцы двухзонных счетчиков могут оплачивать ночью вдвое дешевле — 2,16 гривен за кВт/ч.

Сколько киевляне будут платить за газ

Газ для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать как минимум до конца апреля 2026 года.

Однако с 1 января суммы в платежках для части потребителей могут измениться, ведь произойдет перерасчет на основе фактического потребления газа за прошлый год.

Перерасчет будет осуществляться за период с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года. Если потреблено меньше газа, чем за предыдущий, то ежемесячная плата уменьшится, если же больше — то увеличится.

Тарифы на воду, отопление и содержание придомовых территорий

За централизованное водоснабжение и водоотвод киевляне будут платить 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодной воды и 14,220 грн за водоотвод.

Кубический метр горячей воды будет стоить 97,89 гривен.

За 1 Гкал централизованного отопления в Киеве нужно будет отдать 1654,41 гривен. Этот тариф пока не будут повышать, поскольку действует мораторий. Однако конечная сумма в платежке будет зависеть от фактического объема потребленного тепла.

Стоимость содержания домов и придомовых территорий определяется индивидуально каждым жилищно-эксплуатационным предприятием и зависит от площади квартиры, а не от фиксированной даты. В среднем это 12-14 грн за квадратный метр.

