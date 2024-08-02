Герб на Батьківщині-матері іржавіє - роботи були виконані не якісно

Монумент "Батьківщина-мати". Фото: Радіо Свобода

У Києві минулого року до Дня Незалежності України на монументі "Батьківщина-мати" замінили радянський герб на український. Однак новий елемент вже почав іржавіти менш як через рік після встановлення.

Про це заявив заступник директора інституту електрозварювання ім. Патона Сергій Максимов в ефірі КИЇВ24.

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За словами експерта, якість та зовнішній вигляд швів не дуже хороший: є підрізи, нерівномірності по довжині швів та зміна кольору зони, яка прилягає до швів.

Під час контроль усередині було виявлено наявність у швах пор і непроварів, результати віддали замовнику — дирекції музею.

Максимов розповів, що перед початком роботи потрібно оформити специфікацію процедури зварювання та підтвердження кваліфікації зварників, які будуть виконувати ці роботи. Дирекція мала надати документи виконавця на розгляд та аналіз для відповідного висновку, але цього не було зроблено.

Наразі встановлено, що зварювальні роботи виконали недостатньо якісно.