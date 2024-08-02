Герб на Родине-матери ржавеет – работы были выполнены не качественно

Монумент "Родина-мать". Фото: Радио Свобода

В Киеве в прошлом году ко Дню Независимости Украины на монументе "Родина-мать" заменили советский герб украинским. Однако новый элемент уже начал ржаветь менее чем через год после установления.

Об этом заявил заместитель директора института электросварки им. Патона Сергей Максимов в эфире КИЇВ24.

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По словам эксперта, качество и внешний вид швов не очень хорош: есть подрезы, неравномерности по длине швов и изменение цвета зоны, прилегающей к швам.

Во время контроля внутри было обнаружено наличие в швах пор и непроваров, результаты были отданы заказчику — дирекции музея.

Максимов рассказал, что перед началом работы следует оформить спецификацию процедуры сварки и подтверждение квалификации сварщиков, которые будут выполнять эти работы. Дирекция должна была предоставить документы исполнителя на рассмотрение и анализ для соответствующего заключения, но это не было сделано.

Установлено, что сварочные работы выполнили недостаточно качественно.