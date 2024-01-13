Новий голова МЗС Франції прибув до Києва

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне у Києві. Фото: X/France Diplomatie

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув з візитом до Києва вранці 13 січня. Це його перший закордонний візит на цій посаді.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.

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"Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місця подій, щоб продовжити дипломатичні зусилля Франції та підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час візиту Сежурне зустрінеться з президентом Зеленським. Їх зустріч планувалася ще раніше — коли МЗС Франції очолювала Катрін Колонна.

Але через перестановки в уряді країни замість неї на зустріч приїхав вже новопризначений міністр.

Скриншот допису МЗС Франції

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибуде з візитом до Києва 15 січня. Це буде його перша поїздка в Україну на посаді прем'єра.

Також ми писали, що 12 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до столиці України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.