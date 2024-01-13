Новий голова МЗС Франції прибув до Києва
Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув з візитом до Києва вранці 13 січня. Це його перший закордонний візит на цій посаді.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.
Сежурне прибув до Києва 13 січня
"Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місця подій, щоб продовжити дипломатичні зусилля Франції та підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що під час візиту Сежурне зустрінеться з президентом Зеленським. Їх зустріч планувалася ще раніше — коли МЗС Франції очолювала Катрін Колонна.
Але через перестановки в уряді країни замість неї на зустріч приїхав вже новопризначений міністр.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибуде з візитом до Києва 15 січня. Це буде його перша поїздка в Україну на посаді прем'єра.
Також ми писали, що 12 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до столиці України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.
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