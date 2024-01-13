Новый глава МИД Франции прибыл в Киев
Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл с визитом в Киев утром 13 января. Это его первый зарубежный визит в этой должности.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.
Сежурне прибыло в Киев 13 января
"Стефан Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на места событий, чтобы продолжить дипломатические усилия Франции и подтвердить приверженность Франции своим союзникам и гражданскому населению", — говорится в сообщении.
Известно, что во время визита Сежурне встретится с президентом Зеленским. Их встреча планировалась еще раньше — когда МИД Франции возглавляла Катрин Колонна.
Но из-за перестановок в правительстве страны вместо нее на встречу приехал уже новый министр.
Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск прибудет с визитом в Киев 15 января. Это будет его первая поездка в Украину в должности премьера.
Также мы писали, что 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в столицу Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.
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