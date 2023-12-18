Новий рік 2024 — як святкуватимуть кияни та чи планують подорож

Опитування серед киян. Фото: Новини.LIVE

До Нового року залишилося 14 днів. Як кияни будуть зустрічати свято та чи планують поїхати у подорож — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Як кияни святкуватимуть Новий рік

Таким чином, переважна більшість киян святкуватиме свято Нового року вдома, у колі близьких людей. Традицій, як таких, не дотримуються, єдине — можуть дарувати подарунки рідним.

"Нарядив ялинку, буду вдома, в колі сім'ї. Стіл накрию і будемо святкувати", — розповів один з опитаних.

Що стосується подорожей, опитані кияни не планують жодних подорожей. Одні вважають, що це не на часі, решта — ймовірно, поїдуть відпочивати після свят, у Карпати, коли буде менший потік людей.

Нагадаємо, в ЗСУ громадян застерегли про ймовірну небезпеку під час новорічних свят. Українців попередили, що масові скупчення людей можуть стати ціллю для ворога.

Також ми писали, що категорично не можна ставити на новорічний стіл на рік Дракона 2024.

Додамо, що номери на новорічний вікенд в Буковелі розбирають як гарячі пиріжки. І в найдорожчих готелях вже залишилося кілька номерів, ціна на які за добу зросла на 7 тисяч гривень.