Новый год 2024 — как будут праздновать киевляне и планируют ли путешествие

Опрос среди киевлян. Фото: Новини.LIVE

До Нового года осталось 14 дней. Как киевляне будут встречать праздник и планируют ли поехать в путешествие, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Как киевляне будут праздновать Новый год

Таким образом, большинство киевлян будут праздновать праздник Нового года дома в кругу близких людей. Традиций, как таковых, не придерживаются, единственное — могут дарить подарки родным.

"Нарядил елку, буду дома в кругу семьи. Стол накрою и будем праздновать", — рассказал один из опрошенных.

Что касается путешествий, опрошенные киевляне не планируют путешествовать. Одни считают, что это не ко времени, остальные — вероятно, поедут отдыхать после праздников, в Карпаты, когда будет меньше поток людей.

Напомним, в ВСУ граждан предостерегли о вероятной опасности во время новогодних праздников. Украинцев предупредили, что массовые скопления людей могут стать целью врага.

Также мы писали, что категорически нельзя ставить на новогодний стол в год Дракона 2024 года.

Добавим, что номера на новогодний уик-энд в Буковеле разбирают как горячие пирожки. И в самых дорогих гостиницах уже осталось несколько номеров, цена на которые за сутки выросла на 7 тысяч гривен.