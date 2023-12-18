Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Новый год 2024 — как будут праздновать киевляне и планируют ли путешествие arrow

Новый год 2024 — как будут праздновать киевляне и планируют ли путешествие

18 декабря 2023 17:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новый год 2024 — как будут праздновать киевляне и планируют ли путешествие
Опрос среди киевлян. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

До Нового года осталось 14 дней. Как киевляне будут встречать праздник и планируют ли поехать в путешествие, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Читайте также:

Как киевляне будут праздновать Новый год

Таким образом, большинство киевлян будут праздновать праздник Нового года дома в кругу близких людей. Традиций, как таковых, не придерживаются, единственное — могут дарить подарки родным.

"Нарядил елку, буду дома в кругу семьи. Стол накрою и будем праздновать", — рассказал один из опрошенных.

Что касается путешествий, опрошенные киевляне не планируют путешествовать. Одни считают, что это не ко времени, остальные — вероятно, поедут отдыхать после праздников, в Карпаты, когда будет меньше поток людей.

Напомним, в ВСУ граждан предостерегли о вероятной опасности во время новогодних праздников. Украинцев предупредили, что массовые скопления людей могут стать целью врага.

Также мы писали, что категорически нельзя ставить на новогодний стол в год Дракона 2024 года.

Добавим, что номера на новогодний уик-энд в Буковеле разбирают как горячие пирожки. И в самых дорогих гостиницах уже осталось несколько номеров, цена на которые за сутки выросла на 7 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме