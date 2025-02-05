Погода у Києві та в області 6 лютого — прогноз від Укргідрометцентру

Сніг у Києві. Фото: УНІАН

У четвер, 6 лютого, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода в Київській області 6 лютого

Погода в Київській області 6 лютого. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області в четвер, 6 лютого, буде вітер північно-східного напрямку зі швдкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від -1°...-6°С, а удень коливатиметься в межах від -3° до +2°С.

Температурна карта України 6 лютого. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 6 лютого

Погодинний прогноз погоди у Києві 6 лютого. Фото: Метеопрог

У Києві вночі очікується в межах 0...-2°С, а вдень температура триматиметься в межах 0…-1°С. Вітер буде змінних напрямків із північного до північно-східного та не перевищуватиме 4 м/с.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на перший місяць лютого та назвали дати, коли може знизитися температура до морозу.

Також астросиноптики зафіксували високу активність Сонця та спрогнозували магнітні бурі на сьогодні, 5 лютого.