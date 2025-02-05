Погода в Киеве и в области 6 февраля — прогноз от Укргидрометцентра

Осторожнее на дорогах — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве
В четверг, 6 февраля, на Киевщине и в столице ожидается облачная погода без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Киевской области 6 февраля
В Киевской области в четверг, 6 февраля, будет ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -1°...-6°С, а днем будет колебаться в пределах от -3° до +2°С.
Прогноз погоды в Киеве 6 февраля
В Киеве ночью ожидается в пределах 0...-2°С, а днем температура будет держаться в пределах 0...-1°С. Ветер будет переменных направлений с северного до северо-восточного и не будет превышать 4 м/с.
Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на первый месяц февраля и назвали даты, когда может снизиться температура до мороза.
Также астросиноптики зафиксировали высокую активность Солнца и спрогнозировали магнитные бури на сегодня, 5 февраля.
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