Погода в Киеве и в области 6 февраля — прогноз от Укргидрометцентра

Снег в Киеве. Фото: УНИАН

В четверг, 6 февраля, на Киевщине и в столице ожидается облачная погода без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в Киевской области 6 февраля

Погода в Киевской области 6 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области в четверг, 6 февраля, будет ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -1°...-6°С, а днем будет колебаться в пределах от -3° до +2°С.

Температурная карта Украины 6 февраля. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 6 февраля

Почасовой прогноз погоды в Киеве 6 февраля. Фото: Метеопрог

В Киеве ночью ожидается в пределах 0...-2°С, а днем температура будет держаться в пределах 0...-1°С. Ветер будет переменных направлений с северного до северо-восточного и не будет превышать 4 м/с.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на первый месяц февраля и назвали даты, когда может снизиться температура до мороза.

Также астросиноптики зафиксировали высокую активность Солнца и спрогнозировали магнитные бури на сегодня, 5 февраля.