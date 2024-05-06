Обіцяли роботу за кордоном, але надурили — в Києві судитимуть групу шахраїв
У Києві перед судом постане група шахраїв, які на фіктивному працевлаштуванні за кордоном ошукали понад 270 людей. Відомо, що зловмисники ошукали людей на майже 3 мільйони гривень.
Про це інформує пресслужба ГУНП у місті Києві.
У Києві судитимуть групу шахраїв
Як повідомляється, оборудку організував 26-річний чоловік, який створював вебсайти з буцімто наданням допомоги у працевлаштуванні за кордоном, зокрема у країнах Скандинавії. До "роботи" він долучив трьох спільників-"менеджерів", які вели комунікацію з клієнтами.
Довірливі клієнти знаходили оголошення в інтернеті та вносили передоплату сумою від 8 до 18 тис. гривень за людину. Для підтвердження надійності компанії, "співробітники" висилали клієнтам договори уявних правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання.
Слідчі встановили, що шахраї ошукали 273 потерпілі особи, загалом видуривши у людей майже 3 мільйони гривень. Їм повідомлено про підозру за двома статтями ККУ, всім учасникам загрожує 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Одесі викрили call-центр, співробітники якого незаконно отримували банківські дані іноземних громадян та привласнювали їхні гроші, викравши понад мільйон гривень.
Водночас у Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців, але натомість дурив клієнтів на гроші.
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