Обещали работу за границей, но обманули — в Киеве будут судить группу мошенников

Оперативник на месте инцидента. Фото: Полиция Киева

В Киеве перед судом предстанет группа мошенников, которые на фиктивном трудоустройстве за границей обманули более 270 человек. Известно, что злоумышленники обманули людей почти на 3 миллиона гривен.

Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Киеве.

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Полицейский рядом с изъятыми деньгами. Источник: Полиция Киева

Как сообщается, сделку организовал 26-летний мужчина, который создавал вебсайты с оказанием помощи в трудоустройстве за рубежом, в частности в странах Скандинавии. К "работе" он приобщил трех сообщников-"менеджеров", которые вели коммуникацию с клиентами.

Изъятые вещдоки. Источник: Полиция Киева

Доверчивые клиенты находили объявления в интернете и вносили предоплату от 8 до 18 тыс. гривен с человека. Для подтверждения надежности компании "сотрудники" высылали клиентам договоры мнимых сделок о согласовании условий для ознакомления и подписания.

Сотрудники полиции во время обыска. Источник: Полиция Киева

Следователи установили, что мошенники обманули 273 потерпевших, в общей сложности выманив у людей почти 3 миллиона гривен. Им сообщено о подозрении по двум статьям УКУ, всем участникам грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили call-центр, сотрудники которого незаконно получали банковские данные иностранных граждан и присваивали их деньги, похитив более миллиона гривен.

В то же время в Харькове будут судить псевдоволонтера, который обещал помочь с эвакуацией людей и домашних питомцев, но обманывал клиентов на деньги.