Справу керівника апарату Бориспільської РВА відправили до суду

Правоохоронці спіймали топ-чиновника Бориспільської РВА на хабарі розміром 80 тисяч доларів США

Київська міська прокуратура відправила до суду справу керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації. Чиновник обіцяв підприємцю вирішити його проблему із СБУ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У чому звинуватили бориспільського чиновника

Розслідування виявило, що керівник апарату Бориспільської РВА обіцяв керівнику однієї із комерційних структур домовитися із Службою безпеки України щодо можливого арешту майна та активів цієї структури.

За свою участь у процесі і результат у вигляді відмови від арешту чиновник захотів 80 тисяч доларів США. При цьому керівник апарату РВА шантажував бізнесмена — якщо той відмовиться, то фірма не зможе продовжувати свою роботу.

Затримання, підозра і суд

На отриманні хабара топ-чиновника Бориспільської райвійськадміністрації і спіймали правоохоронці.

Керівнику апарату РВА оголосили підозру за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудове слідство, яке проводило ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, у оперативному супроводі ГУ ВБ СБУ, завершене. Справу бориспільського топчиновника передали до суду.

Нагадаємо, що у Львівській області судитимуть чиновника за оборудки з гуманітарною допомогою для ЗСУ. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно першого заступника міського голови однієї з міськрад у Львівській області. Посадовець вимагав у волонтера 100 тис. гривень за передачу військовим автобуса "Вольво", який міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Загалом від фінських благодійників надійшло три автобуси, двома з яких чиновник вирішив розпорядитися на власний розсуд. Один транспортний засіб посадовець вирішив не ставити на облік у міськраді, а одразу передав приватній установі. А ще один погодився передати військовим за 100 тис. гривень. Обидва автобуси ДБР вилучило та передало на потреби військових підрозділів.

Фото: ОГП